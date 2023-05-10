الإعلام العبري: 16 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 16 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، قبل قليل، وفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية، إنه تم تفعيل أجهزة الإنذار الحمراء في مستوطنات عسقلان وسديروت وأوتاف.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه أطلقت قذائف صاروخية ظهر (الأربعاء) على عسقلان وسديروت.

كان مصدر عسكري إسرائيلي قد قدّر في وقت سابق أن رد المقاومة على العدوان سيأتي خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال إطلاق صواريخ. ،

وقالت بلدية سديروت أن 9 صواريخ أطلقت على المستوطنة في وابل من القصف الأخير ، و "تم اعتراضها كلها من قبل القبة الحديدية، مشيرة إلى انه لا توجد إصابات جسدية ولا أضرار في الممتلكات".

في الوقت نفسه ، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم راجمات الصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة.