عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يفكر في بيع أحد نجومه.. مصادر: الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة

صدى البلد

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة كبرى فيما يتعلق بمستقبل الفريق والصفقات الجديدة.

وأكد المصدر أن الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع أحد اللاعبين خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك كلفت بعض الوكلاء بالبحث عن عروض لنجوم الفريق على أن تتم الموافقة على الفور حال وجود عرض مالي مناسب.
 

مباراة الزمالك وبروكسي

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، أن تكون مباريات الكأس في كل دول العالم تكون بمثابة فرصة للفرق التي تشارك في دوريات الدرجة الثانية لتقديم مباريات قوية.

وقال المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، إن فريقه درس المنافس جيدا، وشدد على أنه لم يقلل من حجم الفريق المنافس، مضيفا أنه دفع بتشكيل من لاعبين صغار السن، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين أمثال سامسون ومحمود شبانة ويوسف أسامة نبيه.

وتابع أوسوريو: "التعديلات التي أجراها الجهاز الفني بين الشوطين ساهمت في تحسن الفريق، وكانت هناك أخطاء فردية في المباراة تسببت في تلقي الزمالك لأهداف".

وأوضح المدير الفني أن بروكسي فريق محترم وكان منافسا جيدا في لقاء اليوم، وشدد على أن فوز الزمالك في اللقاء أمر عادل، كما أن بروكسي لا يستحق ركلة جزاء أخرى في اللقاء".

واستطرد: "الزمالك يحتاج لاستغلال الفرص بشكل أفضل في الثلث الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية كي يتمكن من التسجيل في كل المباريات".

وفيما يخص التغييرات التي أجراها بين شوطي المباراة، أوضح أن هدفها كان منح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وفي ظل رغبته لمنح بعض اللاعبين راحة، مشيرا إلى أن التغييرات ساعدت في سيطرة الزمالك على الكرة .

ونوه إلى أن حمزة المثلوثي شارك في مركز جديد عليه وتواجد في وسط الملعب بشكل كبير، وفي نهاية المباراة شارك في مركز المساك الثالث وسبق له وأجاد في هذا المركز من قبل.

وقال أوسوريو: "تدربنا في الأيام الماضية على طريقة اللعب في المباراة، وأحيانا ليفربول يستخدم أرنولد في وسط الملعب، ونفس الأمر مع مانشستر سيتي الذي يستخدم والكر وستونز في وسط الملعب أيضا".

وأضاف المدير الفني: "طريقة اللعب التي اتبعتها يعتمد عليها أكثر من فريق، وليست خاصة بالمنافس الذي واجهناه، وأحيانا يستطيع اللاعب المشاركة في أكثر من مركز".

وتابع: “الخصم استغل لعب الزمالك بضغط عالٍ في لقاء اليوم ونجح في التسجيل”، لافتا إلى أن إصابة ناصر منسي كانت سببا في منح سامسون أكينولا لفرصة في لقاء اليوم.

وذكر أن كل اللاعبين يستحقون الحصول على فرصة في الفترة المقبلة للوقوف على مستواهم والحكم عليهم.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ