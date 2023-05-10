يفكر في بيع أحد نجومه.. مصادر: الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة كبرى فيما يتعلق بمستقبل الفريق والصفقات الجديدة.

وأكد المصدر أن الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع أحد اللاعبين خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك كلفت بعض الوكلاء بالبحث عن عروض لنجوم الفريق على أن تتم الموافقة على الفور حال وجود عرض مالي مناسب.



مباراة الزمالك وبروكسي

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، أن تكون مباريات الكأس في كل دول العالم تكون بمثابة فرصة للفرق التي تشارك في دوريات الدرجة الثانية لتقديم مباريات قوية.

وقال المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، إن فريقه درس المنافس جيدا، وشدد على أنه لم يقلل من حجم الفريق المنافس، مضيفا أنه دفع بتشكيل من لاعبين صغار السن، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين أمثال سامسون ومحمود شبانة ويوسف أسامة نبيه.

وتابع أوسوريو: "التعديلات التي أجراها الجهاز الفني بين الشوطين ساهمت في تحسن الفريق، وكانت هناك أخطاء فردية في المباراة تسببت في تلقي الزمالك لأهداف".

وأوضح المدير الفني أن بروكسي فريق محترم وكان منافسا جيدا في لقاء اليوم، وشدد على أن فوز الزمالك في اللقاء أمر عادل، كما أن بروكسي لا يستحق ركلة جزاء أخرى في اللقاء".

واستطرد: "الزمالك يحتاج لاستغلال الفرص بشكل أفضل في الثلث الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية كي يتمكن من التسجيل في كل المباريات".

وفيما يخص التغييرات التي أجراها بين شوطي المباراة، أوضح أن هدفها كان منح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وفي ظل رغبته لمنح بعض اللاعبين راحة، مشيرا إلى أن التغييرات ساعدت في سيطرة الزمالك على الكرة .

ونوه إلى أن حمزة المثلوثي شارك في مركز جديد عليه وتواجد في وسط الملعب بشكل كبير، وفي نهاية المباراة شارك في مركز المساك الثالث وسبق له وأجاد في هذا المركز من قبل.

وقال أوسوريو: "تدربنا في الأيام الماضية على طريقة اللعب في المباراة، وأحيانا ليفربول يستخدم أرنولد في وسط الملعب، ونفس الأمر مع مانشستر سيتي الذي يستخدم والكر وستونز في وسط الملعب أيضا".

وأضاف المدير الفني: "طريقة اللعب التي اتبعتها يعتمد عليها أكثر من فريق، وليست خاصة بالمنافس الذي واجهناه، وأحيانا يستطيع اللاعب المشاركة في أكثر من مركز".

وتابع: “الخصم استغل لعب الزمالك بضغط عالٍ في لقاء اليوم ونجح في التسجيل”، لافتا إلى أن إصابة ناصر منسي كانت سببا في منح سامسون أكينولا لفرصة في لقاء اليوم.

وذكر أن كل اللاعبين يستحقون الحصول على فرصة في الفترة المقبلة للوقوف على مستواهم والحكم عليهم.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.