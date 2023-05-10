إصابة 5 إسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق المقاومة لعشرات الصواريخ

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الإصابات وصلت إلى المستشفيات في مناطق غلاف غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع باتجاه مدن جنوب ووسط البلاد.

ووفقاً لمصادر طبية في مستشفى برزيلاي، فقد وصل إلى المستشفى حتى الآن 5 إصابات جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن مستوطنة في أسدود تبلغ من العمر 60 عاما أصيبت بجراح طفيفة، أثناء هروبها إلى المناطق المحصنة.

واضافت وسائل إعلامية إسرائيلية متعددة، أن صواريخ المقاومة الفلسطينية وصلت الى مركز البلاد، حيث تم تشغيل صافرات الانذار في مدينة تل ابيب وجفعتايم ، وبات يام وحولون وريشون لتسيون.