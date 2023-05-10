الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، نتائج عدوانها كافة.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد اجتماعا اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما

قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق

خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا مجلس الجامعة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.