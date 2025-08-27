العدالة تحسم القضية.. السجن المُشدّد لعصابة التزوير والنصب بمنطقة المعصرة |تفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين بهدف التربح غير المشروع بمنطقة المعصرة.

وكان قد تلقى قسم شرطة المعصرة معلومات تفيد بقيام ثلاثة عاطلين بتزوير المحررات الرسمية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين الثلاثة، ولهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بتزوير المحررات الرسمية، متخذين من مسكنهم بدائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعُثر بحوزتهم على عدد من الشهادات المزورة، والأختام المقلدة، وشعار الجمهورية المقلد، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته للطباعة.

وأقرّ المتهمون بقيامهم بتزوير شهادات التخرج ورخص السيارات والتلاعب في المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.