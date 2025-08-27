قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدالة تحسم القضية.. السجن المُشدّد لعصابة التزوير والنصب بمنطقة المعصرة |تفاصيل
الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا
رضا عبد العال: صفقات الأهلي «مقلب كبير»
فوضى العيادات غير المُرخصة .. بين مُعاناة الأطباء المُرخصين وتهديد حياة المرضى
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية

الايجار القديم
الايجار القديم
حسن رضوان

بدأ رسميًا تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ليدخل القانون حيز التنفيذ مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية، وتطبيق نظام جديد لتصنيف المناطق السكنية.

قيمة موحدة مؤقتة: 250 جنيهًا لجميع المستأجرين

تنص المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، بناءً على تصنيف المنطقة الجغرافية التابعة له.

تصنيف جديد للمناطق يحدد القيمة النهائية للإيجار

وفقًا للتعديل، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي:

المناطق المتميزة: وتصل فيها الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: وتُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: وتُرفع فيها الأجرة إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.

وتُسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تُحدد لاحقًا على أقساط شهرية تعادل المدة التي تم استحقاقها فيها.

آلية التقييم والمتابعة عبر المحافظين

تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي وحالتها والمرافق المتوفرة بها، ويصدر قرار من المحافظ المختص بالقيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.

وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد الفروق (إن وجدت) عن الشهور السابقة بأثر رجعي، ولكن على دفعات ميسرة.

خطوة نحو التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تحديد حد أدنى مناسب وزيادة تدريجية تراعي ظروف كل منطقة.

المالك والمستأجر وحدات السكنية المؤجرة قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قانون الإيجار الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

أحمد موسى

قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

أمين (البحوث الإسلامية)

أمين البحوث الإسلامية: رحمة النبي وسعت الإنسان والحيوان و الجماد

الشبشب المقلوب يجلب الفقر

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر؟.. انتبه لـ 5 حقائق تحميك من الشرك

بالصور

لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول

ماذا يحدث عند شرب البابونج؟.. فوائد صحية مذهلة

ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية

خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم

الرحم
الرحم
الرحم

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد