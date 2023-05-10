خلال شهر.. إصدار 20 جنيها بلاستيكية وهذه حقيقة إيقاف العملات الورقية

تعتزم دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري، خلال الشهر المقبل؛ طرح عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية وفقا لما تعهد به البنك في مطلع يوليو الماضي إبان إصدار عملة الـ10 جنيهات البلاستيكية من خامات بوليمار.



كشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري لـ صدى البلد، عن الانتهاء من التصميمات الخاصة بعملة من فئة 20 جنيها والتي كان مخطط إصدارها نهاية العام المالي الحالي أو مطلع العام المالي الجديد.



أضافت المصادر أن عملية طرح عملة الـ10 جنيهات خلال عيد الأضحي الماضي ساعد في زيادة قبول المواطنين للشكل الجديد من تلك العملة الأمر الذي يستهدف إمكانية التوسع في عمليات طرح العملات البلاستيكية باعتبارها أكثر استدامة وصديقة للبيئة وموفرة لموارد الدولة.



وعلي سياق متصل قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة و خاصة لـ صدي البلد، إن البنك المركزي المصري لن يستطيع إلغاء العملات الورقية من فئتي 10 و20 جنيها التقليدية ولكن سيتم طرحها بالتوازي مع النقود البلاستيكية الجديدة.



واضاف " فاروق" أن الأصل في العزوف عن عمليات طباعة واصدار فئات النقد المساعدة من عملتي 10 و 20 جنيه ، مرهون بقبول طرح العملة البلاستيكية وتعامل المواطنين بها.



وكشفت مصادر مطلعة عن أن عمليات إيقاف طباعة العملات الورقية من فئتي 10 و 20 جنيها، مرتبط بإصدار عملة الـ20 جنيها البلاستيكية من خامات بوليمار والتي ستأخذ بعض الوقت.

وعلي سياق متصل رفعت سلطات النقد في مصر من حجم طباعة واصدار خصوصا من فئة 10 جنيهات إذ وصلت لـ 6.62 مليار جنيه بزيادة بلغت 90 مليون جنيه عن نوفمبر السابق.



وقلص البنك المركزي المصري من عمليات اصدار وطابعة عملة الـ20 جنيها لتصل لـ 7.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي بعد أن كان 8.143 مليار جنيه في نوفمبر السابق.

