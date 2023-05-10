عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال شهر.. إصدار 20 جنيها بلاستيكية وهذه حقيقة إيقاف العملات الورقية

عملة 20 جنيها
عملة 20 جنيها

تعتزم  دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري، خلال الشهر المقبل؛ طرح عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية وفقا لما تعهد به البنك في مطلع يوليو الماضي إبان إصدار عملة الـ10 جنيهات البلاستيكية من خامات بوليمار.


كشفت مصادر مطلعة داخل  البنك المركزي المصري لـ صدى البلد، عن الانتهاء من التصميمات الخاصة بعملة من فئة 20 جنيها والتي كان مخطط إصدارها نهاية العام المالي الحالي أو مطلع العام المالي الجديد.

البنك المركزي: 110 ملايين دولار زيادة في الاحتياطي النقدي على أساس شهري

البنك المركزي: 7.3 مليار دولار عوائد السياحة في 6 أشهر


أضافت المصادر أن عملية طرح عملة الـ10 جنيهات خلال عيد الأضحي الماضي  ساعد في زيادة قبول المواطنين للشكل الجديد من تلك العملة الأمر الذي يستهدف  إمكانية التوسع في عمليات طرح العملات البلاستيكية باعتبارها أكثر استدامة وصديقة للبيئة وموفرة لموارد الدولة.


وعلي سياق متصل قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة و خاصة لـ صدي البلد، إن البنك المركزي المصري لن يستطيع إلغاء العملات الورقية من فئتي 10 و20 جنيها التقليدية ولكن سيتم طرحها بالتوازي مع النقود البلاستيكية الجديدة.


واضاف " فاروق" أن الأصل في العزوف عن عمليات طباعة واصدار فئات النقد المساعدة من عملتي 10 و 20 جنيه ، مرهون بقبول طرح العملة البلاستيكية وتعامل المواطنين بها.


وكشفت مصادر مطلعة عن أن عمليات إيقاف طباعة العملات الورقية  من فئتي 10 و 20 جنيها، مرتبط بإصدار عملة الـ20 جنيها البلاستيكية من خامات بوليمار والتي ستأخذ بعض الوقت.

وعلي سياق متصل  رفعت سلطات النقد في مصر من حجم طباعة واصدار خصوصا من فئة 10 جنيهات إذ وصلت لـ 6.62 مليار جنيه بزيادة بلغت 90 مليون جنيه عن نوفمبر السابق.


وقلص البنك المركزي المصري من عمليات اصدار وطابعة عملة الـ20 جنيها لتصل لـ 7.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي بعد أن كان 8.143 مليار جنيه في نوفمبر السابق.
 

النقود البلاستيكية عملة الـ10 جنيهات اخبار مصر مال واعمال عملة الـ20 جنيه البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 7-5-2023

ترشيحاتنا

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

مصير أوكرانيا.. انتقادات واسعة لـ زيلينسكي بعد قراره الجديد

لجنة صياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية توافق على عدد من المواد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ