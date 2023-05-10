بريطانيا تتجاوز الخط الأحمر بشأن أوكرانيا.. وموقف صادم من أمريكا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “يحبسون أنفاسهم” بشأن القرار المفترض من قبل بريطانيا بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث أنها خطوة لا ترغب واشنطن نفسها في اتخاذها.

وقالت “بوليتيكو”، إن موقف واشنطن لم يتغير وأن البنتاجون لن يرسل نظام الصواريخ التكتيكية للجيش البريطاني، أو ATACMS، إلى أوكرانيا، حتى مع عبور المملكة المتحدة لهذا الخط أولاً.

ووفقًا للتقرير، طلبت وزارة الدفاع البريطانية إبداء الاهتمام بتزويد أوكرانيا بقدرات هجومية يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

وتم تضمين الصياغة في إشعار المشتريات الذي نشر الأسبوع الماضي من قبل الصندوق الدولي لأوكرانيا بقيادة بريطانيا، والذي يعمل كوسيلة لنقل المساعدات العسكرية إلى كييف.

وقالت الصحيفة إن الأسلحة المعنية ستكون على الأرجح صواريخ ستورم شادو كروز، وهي على عكس ATACMS الباليستية التي يتم إطلاقها من الأرض، يجب إطلاقها من منصة جوية، ولكن لها نطاق مماثل.

ولطالما طلبت كييف من المانحين الغربيين منحها القدرة على ضرب أهداف من أماكن بعيدة، ووعدت بعدم مهاجمة الأراضي التي تعترف بها الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنها روسية.

وتم تطوير صاروخ ستورم شادو البريطاني الفرنسي في التسعينيات واستخدم في عدد من العمليات العسكرية البريطانية، بما في ذلك الضربة الانتقامية في سوريا التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بشكل مشترك في عام 2018.