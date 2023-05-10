ولو كنت وحدك.. انطلاق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية الثلاثاء المقبل

تنظم كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، معرضها الثانوي الثالث والعشرين ، الأزهر للتطبيقات الهندسية" الثلاثاء المقبل الموافق يوم 16 مايو الجاري من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً بحرم الجامعة .

وتأسس معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية" هو فريقٌ تأسس عام ١٩٩٩ على يد نخبة من الأستاذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث استهل الفريق عامه الثالث والعشرين باستقبال أصدقاءَ جدد وتأهيلهم لإكمال المسيرة، ثم استكمل الفريق عمله بتقديم الورش للطلاب في شتى المجالات الهندسية منها :

-Web Track.

-Embedded Track.

-ArchitectureTrack.

-Java Track.

-Power Track.

-Mechanical Track.

ولم تتوقف مساهمات الفريق على الورش فبعدها تأتي مرحلة الدعم الفني التي يساعد الفريق فيها الطلاب في تطوير مشاريعهم استعدادًا للحدث الأكبر وهو المعرض.

وبعد انتهاء الدعم الفني يختتم الفريق عامه بالمعرض حيث يستكمل أعضاء الفريق العمل على قدم وساق آملين أن يُقدّم معرضًا يضاهي تاريخ الفريق والجامعة ويحرز خطوة أخرى نحو الانتشار عربيا وعالميًا.

ويعد معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية من ألمع المعارض على مستوى الجمهورية والذي يتم تحت رعاية رؤساء الجامعة والنقابة الهندسية وسط العديد من الأحداث:

- تبدأ فعاليات اليوم بالترحيب بضيوف الشرف وأساتذة الجامعة والإنصات إلى نصائحهم.

- ثم يرفع الستار ويبدأ الطلاب بعرض المشاريع وسط تحكيم نخبة من المعلمين وممثلي الشركات ويتم تكريم المراكز الأولى ودعم مشاريعهم من قبل الجامعة والشركات.

- كما يتواجد عدد من الـ Speakers لإفادة الطلاب في مجالات عدة.

- ويتخلل اليوم العديد من المسابقات المفيدة والممتعه للطلاب كمسابقة الإظهار المعمارى والـ Problem solving وغيرها.

وللمشاركة بالمشروعات المميزة الدخول عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIwRJHFAntbNmY4LywAQwKzUE79Wsq1Id070zrXh60v4PjRg/viewform

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