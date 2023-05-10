"كيف تصنع محتوى ناجحا؟".. ورشة عمل بمقر منظمة "خريجي الأزهر"

أقيمت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، ورشة عمل تدريبية تعليمية، حول "كيف تصنع محتوى ناجحا؟" من خلال مشروع "سفراء الأزهر" ألقاها الحسن البخاري - مقدّم ومنتج، بحضور أكثر من مائة طالب وطالبة.

وقال “البخاري”، إن أي نشاط ناجح يعتمد فى الأساس على استراتيجية مبنية على بيانات صحيحة ودقيقة، وفيها هدف واضح يجب الوصول إليه عبر آلية واضحة ومحددة، كما تعتبر صناعة المحتوى وسيلة هامة في السنوات الأخيرة انتبه لها كثير من المهتمين من المثقفين وأصحاب الأعمال في مجالات عديدة؛ كالطب والهندسة وعلم النفس والاجتماع والتاريخ وأصحاب المشاريع التسويقية، والسياسين وكذلك المختصين بالفنون والمجالات الترفيهية؛ لنقل خبراتهم لجماهيرهم المستهدفة.

تناول خلال الورشة التركيز على كيفية إنتاج محتوى رقمي ناجح ومفيد؛ ابتداءً من اختيار الموضوع مرورًا بالبحث والإعداد للموضوع ثم اختيار الفكرة المناسبة لتناول الموضوع ثم كتابة الاسكريبت بالقالب المناسب، وتناول كيفية الإعداد لمرحلة الصوت من خلال تسجيل الاسكريبت الصوتي - ميكساج الصوت وإعداده للعمل.

كما شرح البخاري تفصيل المرحلة الخاصة بالشق البصري، والتي تبدأ برسم الشخصيات، والتحضير لما يسمى بالـ story board ثم مرحلة الخلفيات التي يتم التحضير لها بالتوازي مع رحلة إنتاج المحتوى كفكرة وكتابة بشكل متكامل، ثم بين مرحلتي التحبير والتلوين وأهميتهما في علو جودة العمل المرئي، ثم مرحلة تجميع كافة المراحل السابقة لتنتج في النهاية محتوى هادف، أخيرًا مرحلة المؤثرات الصوتية.

وركز المحاضر على المهارات التي يحتاجها صانع المحتوى في كل مرحلة من المراحل السابقة، وكيف تكتسب، موضحا علاقة كل المراحل ببعضها البعض وما يبنى عليها لإكمال العمل على أتم وجه.

IMG-20230510-WA0065

IMG-20230510-WA0066

IMG-20230510-WA0062