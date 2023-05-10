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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابة مصطفي بكري في وجهه خلال تشييع جثمان شقيقه

مصطفي بكري
مصطفي بكري

أكد عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد من قنا، أن الجميع فى حالة حزن شديد، لوفاة محمود بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن النائب والإعلامي مصطفي بكري، تعرض لـ الإصابة في الوجه، أثناء تشييع جثمان شقيقه. 

وتابع: الراحل كان محبوب، والمشهد فى الجنازة كان مهيبا، والكثير حضر الجنازة.

ولفت إلى أن جثمان الراحل وصل قنا، تنفيذًا لـ وصيته، تم دخوله بيته فى الصعيد، لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نُقل إلى المسجد.

ودخل عاصم فى حالة بكاء على الهواء قائلا :" الراحل كان محبوب و الحضور كان من المسجد لـ بيته، و الاعداد كبيرة جدًا".

وأشار إلى أن العزاء سيكون لمدة ثلاث أيام فى قنا، وبعد ذلك سيكون هناك عزاء من يوم الأحد المقبل فى مسجد عمر مكرم.

اثناء تعرض مصطفي بكري للإصابة في الوجه
اثناء تعرض مصطفي بكري للإصابة في الوجه

 

صدى البلد قنا صالة التحرير عزة مصطفي

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