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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين لجهوده خلال مرض شقيقه

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قدم النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر لـ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الذى كان يتابع يوميا الحالة الصحية لشقيقه الراحل محمود بكري أثناء مرضه.

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، جمع أشقاءه وأولاده، منذ دخوله المستشفى منذ 70 يوما، وتحدث معهم أنه حلم أن أمه ووالده جاءا له وأنهما في انتظاره.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه منذ هذا اليوم وحالته كانت تتدهور، وأنه علم أن محمود فى أيامه الأخيرة.. نحمد الله على كل شيء". 

ولفت مصطفى بكري إلى أن محمود هو من أوصى بالدفن في بلده قنا، مقدما الشكر لـ الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس المخابرات، ووزير الصحة وجميع المسئولين على الاهتمام الكبير بحالة شقيقه الراحل.

وأوضح أن الجميع لم يترك محمود منذ اللحظة الأولى، وأن الجميع كان يولى اهتماما به، والجميع وفر له جميع المطالب الصحية.

وأشار إلى أنه كتب النعي الخاص بـ شقيقه أمس قبل الوفاة، وأنه وضع النعي فى الشنطة، وزوجته استغربت من هذا الأمر، معلقًا: “قلت لها أنا حاسس إن محمود هيموت اليوم.. احنا روحين في جسد واحد.. محمود كان يضحي من أجل الآخرين، وكان يريد أفضل شيء لأهالى حلوان الذين يحبونه”.

وأوضح أن الجميع كان يدعو للراحل في المساجد وفى الكنائس، وفى كل مكان.

وشارك الآلاف من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية، بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، فى تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ. 

وذلك وسط حالة من الحزن والألم التي ملأت قلوب المحبين والمشاركين في جنازة الراحل النائب، محمود بكري.

وتقدم المشاركين في الجنازة، أشقاء الراحل وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وسط توافد أعداد كبيرة من المعزين من أهالي قنا، و أصدقاء الفقيد من محافظات مصر المختلفة.

وتوفى محمود بكري أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها ما بين المنزل و العناية المركزة بالمستشفيات.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام ٢٠١٥، واختير عضواً بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠، عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

مصطفى بكري مجلس النواب عضو مجلس النواب محمد أبو العينين أبو العينين عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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