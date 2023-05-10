مطالبات من المجتمع المدني لـ الحوار الوطني بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنه توجد مطالبات من المجتمع المدني بإجراء تعديلات على قانون تنظيم العمل الأهلي.

وأضاف مجدى البدوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى ام سي"، من خلال المناقشات تم وضع تصور الهدف منه زيادة فاعلية القانون.

الأحد القادم

وتابع المقرر المساعد للجنة النقابات:الاحد القادم سيتم الاستماع لطلبات المجتمع المدنى بشأن مقترحات تعديل القانون.

وأوضح مجدى البدوى، أنه بعد الاستماع لكافة المطالب،سيتم عقد جلسة فنية، لافتا إلى وجود نوعين من النقابات بمصر، نقابات مهنية ونقابات عمالية.