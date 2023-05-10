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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس التوقعات.. الكشف عن موعد بدء هجوم أوكرانيا المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الخبير العسكري الروسي، فيتالي كيسيليوف، اليوم الأربعاء، إن هجوم أوكرانيا المضاد قد يتأجل حتى يونيو.

وقال كيسليوف، لقناة “روسيا-1”: "في رأيي، إذا بدأ الجيش الأوكراني الهجوم، فيمكنهم الذهاب إلى مكان ما في بداية الشهر المقبل، من 10 يونيو إلى 22 يونيو".

واضاف أن الوضع في باخموت صعب للغاية الآن، لكن "الدفاع الروسي قائم"، ولم يحدث تقدم للقوات الأوكرانية.

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وأشار إلى أن "وحداتنا ليست جاهزة للهجوم فحسب، بل تمضي قدمًا قليلاً أيضًا. وبغض النظر عن الطريقة التي يقولون بها، فإن المبادرة في صالحنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في قوات لوجانسك أندريه ماروشكو، إن القوات المسلحة الروسية كانت تعمل بشكل استباقي خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شنت ضربات جماعية على المستودعات ومراكز القيادة في أوكرانيا من أجل منع هجوم مضاد.

الجيش الأوكراني أوكرانيا هجوم أوكرانيا المضاد باخموت روسيا

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