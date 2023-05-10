مفاجأة .. أوكرانيا تكشف حقيقة تخطيطها لقصف موسكو في يوم النصر

قال المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندري يوسوف، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية لم تكن تخطط لمهاجمة موسكو في يوم النصر.

وقال يوسوف لقناة “رادا” الأوكرانية: أعتقد أنه إذا أرادت أوكرانيا القيام بشيء ما في موسكو في 9 مايو، فسنرى بالتأكيد هذا التأثير، وصدرت أكثر من مرة تصريحات من شخصيات عامة والقيادة العسكرية السياسية بأن هدفنا المنشآت العسكرية”.

وأضاف: “أما بالنسبة للأحداث.. لا يوجد اهتمام يذكر".

وفي 9 مايو، توجه قادة أرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان إلى موسكو لحضور موكب النصر.