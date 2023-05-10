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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يروي تفاصيل آخر محادثة بينه وبين الراحل محمود بكري

محمود بكري
محمود بكري

نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي محمود بكرى، الذي توفي أمس، ودفن اليوم بـ مسقط رأسه بـ قنا.

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مصطفى بكري: كتبت نعي محمود قبل الوفاة

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تمهيداً للدفن.. وصول جثمان الراحل محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا |شاهد

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه فقد أخيه وصديقه الكاتب الصحفي محمود بكري، موضحًا أن محمود دخل المستشفى منذ 70 يومًا. 

ولفت إلى أنه تلقى دعوي من الراحل محمود بكري، يوم 18 مارس الماضي، لحضور حفل الإفطار بـ رمضان، الذى كان محدد له يوم 10 رمضان، ولكن بعد دخول المستشفى كانت حالته تصعب، وأنه تواصل معه، والراحل محمود بكري قال لى :" إن شاء الله هبقى كويس".

وأشار إلى أنه يعزي نفسه و أسرته، ويعزي مصطفى بكري، و جميع أسرة البكري فى كل مكان.

وتابع :" أن هناك علاقة قوية بينه وبين مصطفي بكري، ومحمود بكري، و محمود موسى". 

 

أحمد موسى محمود بكري قنا قناة صدي البلد الراحل محمود بكرى

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