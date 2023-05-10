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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بكلمات مؤثرة|أحمد موسى ينعى الراحل محمود بكري: فقدت أخًا وصديقًا داعمًا للجميع

محمود بكري
محمود بكري

نعى الإعلامي أحمد موسى، النائب الراحل محمود بكري؛ مؤكدًا أنه فقد أخًا وصديقًا، وكان أخًا داعمًا للجميع؛ لذلك أعزي نفسي والزميل مصطفى بكري؛ رحم الله الأخ العزيز محمود بكري؛ وخالص العزاء لأسرته الكريمة.

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وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنني «فقدت أخًا وصديقًا على المستوى الشخصي؛ مصطفى ومحمود بيعملوا إفطار لكل أبناء الصعيد؛ وبعتلي دعوة يوم 18 مارس؛ ثم يوم 26 مارس لقيته بيكرر نفس الدعوة».

وأضاف “موسى”، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم نقل جثمان الراحل محمود بكري؛ بناءً على وصية له قبل رحيله؛ طالب فيها بدفن جثمانه في مسقط رأسه بقرية المعامنة في محافظة قنا، مشيرًا إلى أن العزاء مستمر لمدة 3 أيام في الصعيد، والأحد المقبل سيكون في مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن آلاف المواطنين قاموا بتوديع النائب محمود بكري؛ في جنازة مهيبة شهدت انتقال وسفر مواطنين من عدة محافظات بالجمهورية؛ حبًا في الفقيد الراحل، مشيرًا إلى أن مصطفى بكري فقد نصفه الآخر؛ نظرًا لارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض.

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