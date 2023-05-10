"صعيدي شهم".. عزة مصطفى تنعى الراحل محمود بكري

نعت الإعلامية عزة مصطفى الكاتب الصحفي محمود بكرى، الذى توفي مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفي، أن الجميع علم بالخبر الحزين أمس، وهو وفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، محمود بكري.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة “صدي البلد”، أن الراحل ظل لمدة 70 يومًا يتلقى العلاج.

ولفتت إلى أنه منذ قليل تم تشييع جثمانه بـ قنا، موضحة أن محمود بكري، كان خلوقا، ولا يتأخر عن أى شخص يطلب منه شيئا.

وأشارت إلى أنها تقدم التعازي لـ زميلها مصطفى بكري، شقيق الراحل مصطفي بكري، قائلة "محمود كان صعيدي شهم، وكان محبوب من الجميع".

شارك الآلاف من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية، بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، فى تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك وسط حالة من الحزن والآلم تملئ قلوب المحبين والمشاركين في جنازة الراحل النائب، محمود بكري.

وتقدم في الجنازة، أشقاء الراحل وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وسط توافد أعداد كبيرة من المعزين من أهالى قنا، و أصدقاء الفقيد من محافظات مصر المختلفة.

وكان الفقيد الراحل، توفى مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها ما بين المنزل و العناية المركزة بالمستشفيات.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا ، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام ٢٠١٥، واختير عضواً بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠، عن القائمة الوطنية من أجل مصر.