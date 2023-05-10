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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري عن مرض شقيقه الراحل: يصاب به شخص من 10 ملايين

محمود و مصطفى بكري
محمود و مصطفى بكري

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، كواليس رحيل شقيقه محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه لم يدخل في أزمة مع أحد، وكان شخصًا متسامحًا؛ كما أن مرضه المناعي يُصاب به شخص من بين 10 مليون شخص.

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أحمد موسى يروي تفاصيل آخر محادثة بينه وبين الراحل محمود بكري

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مصطفى بكري يكشف آخر طلب وجّهه شقيقه محمود قبل وفاته .. فيديو

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن محمود بكري كان أخًا لكل شخص تعرف عليه؛ وشبه علاقته بأخيه بأنهما كانا عبارة عن روح في جسدين.

وأضاف بكري،  أن علاقته بشقيقه الراحل كانت وطيدة؛ فكان محمود يأخذ رأي شقيقه في كل شيء؛ وكذلك مصطفى بكري، مشيرًا إلى أنه حمل عبء أهالي حلوان على عاتقه، واستطاع طباعة كتاب (المشي على الأشواك)؛ إلا أنه لم يتمكن من رؤيته قبل الرحيل.

وأوضح بكري، أن شقيقه الراحل استطاع إدخال خدمة الصرف الصحي لأهل قريته عام 1978، لافتًا إلى أنه جمع أبنائه قبل الرحيل وكأنه كان يشعر باقتراب لحظة رحيله عن الدنيا؛ ورغم حبه الكبير لمحمود إلا أن الله عز وجل ألهمه السكينة.

وقدم مصطفى بكري، الشكر للرئيس السيسي، الذي اهتم بحالة شقيقه قبل الرحيل، كذلك شكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب؛ نظرًا لمتابعته واهتمامه بتطورات حالة شقيقه الراحل الصحية.

مصطفى بكري مجلس الشيوخ محمود بكري صدى البلد الإعلامي أحمد موسى

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