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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يلتقي بسفيرة البحرين

التقت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين المعينة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري.

وخلال اللقاء، أشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط البلدين الشقيقين، في ظل الرعاية السامية التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأكدت أن العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خير دليل على متانة الروابط بين البلدين الشقيقين، وهي تؤكد التنسيق المشترك وتوافق الرؤى ووحدة المصير، وما يقوم به البرلمانيون في البلدين من جهود حثيثة تجاه كافة القضايا والملفات على مختلف المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال موقعها الحالي على تعزيز أطر التعاون بشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البرلمانين البحريني والمصري بما يخدم المصالح المشتركة على كافة المستويات.

من جانبه، قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، التهنئة للسفيرة فوزية زينل على الثقة الملكية بتعيينها سفير ة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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IMG-20230510-WA0007
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الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات البرلمانية العلاقات الثنائية الدكتور حنفي جبالي الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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