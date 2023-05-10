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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«زواج القاصرات والعنف الأسري والمجتمعي» .. ندوة بجامعة أسيوط |صور

فاعليات الندوة بجامعة
فاعليات الندوة بجامعة أسيوط

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، ندوة توعوية تثقيفية، بعنوان "زواج القاصرات والعنف الأسري والمجتمعي.. الأسباب والآثار والحلول المقترحة"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد  البيطار مدير الوحدة، وذلك  بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.

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ووجّه الدكتور المنشاوي، بالتوسع في مناقشة المشكلات المجتمعية، وطرح الحلول لمعالجتها، وزيادة دور جميع الكليات والمراكز بالجامعة في دعم وخدمة المجتمع، وتقديم الاستشارات، وتوجيه كافة أنشطتها العلمية والدراسية والبحثية في مشاريع تطبيقية تؤكد دور الجامعة الريادي في دعم وخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا  أن دور الجامعة لايقتصر على تقديم الخدمة التعليمية والبحثية، بل يمتد إلى المشاركة فى وضع حلول مدروسة للمشاكل التى يواجهها المجتمع، وتعرقل مسيرة التقدم نحو الجمهورية الجديدة.

من جانبه أشاد الدكتور محمود عبدالعليم بجهود الجامعة فى رصد وحل المشكلات المجتمعية، من خلال وحداتها ومراكزها الخدمية، التى تقوم بدور فى تطوير وتحسين الخدمات التى تقدمها الجامعة للمحتمع، وتساعد على تحقق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى جودة المعلومات المقدمة لمتخذى القرار بما يسهم فى تدعيم فرص مواجهة المشكلات المجتمعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 ،وتعزيز ثقة المواطنين تجاه خطط الدولة التنموية.

  وعن أبرز المحاور التى تناقشها الندوة، أوضح الدكتور حمدى محمد البيطار، أن الندوة تناقش قضية زواج القاصرات والعنف الاسرى والمجتمعى، والتى يحاضرها الدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، كذلك تناقش الندوة الجوانب التشريعية لزواج القاصرات، والتى يحاضرها الدكتور عثمان محمد عبد القادر الأستاذ  بكلية الحقوق، والجوانب القانونية والتشريعية لزواج القاصرات والعنف الأسرى والمجتمعى للدكتور مصطفى عبد المحسن أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، وعرض الواقع والجهود الحالية والمستقبلية لمشكلة زواج القاصرات والعنف الأسرى والمجتمعى للدكتور خلف على عمار والشيخ سيد عبد العزيز والقمص مرقص يوسف والسير فريال موريس، وجهود وزارة الصحة لعلاج مشكلة زواج القاصرات للدكتور محمد زين الدين حافظ، وجهود مديرية التضامن لعلاج مشكلة زواج القاصرات للمهندس مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أسيوط.
 

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