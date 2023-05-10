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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خريجي الأزهر : ترجمة مسلسل نور ورسالة النور إلى الملايوية في ماليزيا

مجلة نور
مجلة نور

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن ترجمة مسلسل "نور ورسالة نور" المسلسل الأخير لمجلة "نور" للأطفال الصادرة عنها إلى اللغة الملايوية وإذاعته في دولة ماليزيا بعد أن تعاقدت شركة "واي" للأنظمة والتسويق الرقمي مع المنظمة لإذاعته في إحدى القنوات الماليزية، وستتم أعمال الترجمة بالتنسيق مع مركز الدراسات الإسلامية والعربية بولاية جوهر.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح المسلسل الكارتوني الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023 على القنوات الفضائية المصرية ولاقى نجاحًا غير مسبوق من خلال نسبة المشاهدات والإشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجمهور وعدد من الكتاب والنقاد الذين أوصوا بمتابعته؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل كوكبة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة "أمبريلا إف إكس".

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