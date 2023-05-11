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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن الـ 5%

صدى البلد

ناشد المواطن محمد ربيع الزغبي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم.

وقال في رسالته: «أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية حيث أننى متزوج ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وليس لدى أي شغل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل ليستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته  وسداد الإيجار.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم :

01143322760

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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