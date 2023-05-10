إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و عربة كارو بطريق أسيوط / أبنوب أمام مدخل قرية بني مر بمركز الفتح.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو أمام مدخل قرية بني مر ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي رقم 5623 ي أ ه وعربة كارو وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتلفيات في السيارة وعمود إنارة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.