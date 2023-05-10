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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يفوز على فانز الكاميروني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فانز الكاميروني بنتيجة 41-20 في أولي مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.


تقدم الفارس الأبيض علي نظيره الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 23-12.


ويلتقي الفريق غدا الخميس الموافق 11 مايو مع ريد ستار في ثاني لقاءات الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية وتقام في تمام الساعة السادسة علي صالة النادي الأهلي.


يقود الفريق فنيا :
أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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