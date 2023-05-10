يد الزمالك يفوز على فانز الكاميروني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فانز الكاميروني بنتيجة 41-20 في أولي مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.



تقدم الفارس الأبيض علي نظيره الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 23-12.



ويلتقي الفريق غدا الخميس الموافق 11 مايو مع ريد ستار في ثاني لقاءات الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية وتقام في تمام الساعة السادسة علي صالة النادي الأهلي.



يقود الفريق فنيا :

أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.