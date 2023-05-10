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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي يبعث برسالة لملك المغرب.. ما فحواها؟

العاهل السعودي وملك
العاهل السعودي وملك المغرب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برسالة خطية، إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وتضمنت الرسالة دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد بالمملكة في شهر مايو الجاري.

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قام بتسليم الرسالة،  سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، واستعرضت  العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعث برسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، حسبما أفادت واس.

وتضمنت الرسالة دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد بالمملكة في شهر مايو الجاري.

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