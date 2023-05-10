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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر خريطة التحويلات بعد غلق مطلع كوبري متحف الحضارة بالقاهرة

كوبري
كوبري

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى متحف الحضارة أعلى كوبرى التونسى "محور الأوتوستراد" للقادم من أسفل الدائرى تجاه شارع الفسطاط لتنفيذ أعمال ربط كوبرى متحف الحضارة بمحور ياسر رزق .

وذلك على النحو التالى :

▪ القادم من أسفل الطريق الدائرى تجاه شارع الفسطاط إستكمال السير أعلى كوبرى التونسى فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الأباجية فمطلع كوبرى الحضارة تجاه شارع الفسطاط ، وذلك إعتباراً من الساعة  12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 ولمدة شهر .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

متحف الحضارة محور ياسر رزق محور الأوتوستراد مرور القاهرة كوبري الإباجية

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