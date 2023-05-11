عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولتى تهريب عدد من السبائك الذهبية

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على  رحلة طيران شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه فيصل أبوعميره مدير الحركة في راكبين مصريين أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكهما .

وعند عرض الراكبين علي جهاز provision لفحص الأفراد بمعرفة مصطفي أحمد أبو الوفا مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة عمليات الفحص تبين وجود عدد من السبائك الذهبية من جيوبهم الخلفية قبل دخول الجهاز .

وبالعرض علي عاطف عبدالشافي مدير الجمرك قام بتكليف لجنة برئاسة فيصل أبوعميره مدير الحركة ورمضان بادي مأمور الأمن الجمركي وأحمد العمده وحكم حافظ مأمورى تفتيش الركاب وأحمد الغرابلي مفتس مكافحة التهرب الجمركي لجرد وتحرير المضبوطات التى بلغ عددهم ٢٠ سبيكة من معدن الذهب ورزن كل واحده ١٠٠ جرام بإجمالي ٢ كيلو جرام .

قرر الأستاذ محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٩ و١٠ لسنة ٢٠٢٣ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

مطار سوهاج الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

ترشيحاتنا

أرفض التراشق.. أول تعليق من عدلى القيعى على تصريحات خالد الغندور

الأهلي يقرر التجديد لـ ياسر إبراهيم وقطع إعارة لاعب سموحة

محمد بن زايد يزور فرنسا اليوم الخميس

الذكرى الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 مايو

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

امرأة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا لتخلصها من حوالي ربع وزنها..اعرف القصة

معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ