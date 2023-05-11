جمارك مطار سوهاج تضبط محاولتى تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه فيصل أبوعميره مدير الحركة في راكبين مصريين أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكهما .

وعند عرض الراكبين علي جهاز provision لفحص الأفراد بمعرفة مصطفي أحمد أبو الوفا مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة عمليات الفحص تبين وجود عدد من السبائك الذهبية من جيوبهم الخلفية قبل دخول الجهاز .

وبالعرض علي عاطف عبدالشافي مدير الجمرك قام بتكليف لجنة برئاسة فيصل أبوعميره مدير الحركة ورمضان بادي مأمور الأمن الجمركي وأحمد العمده وحكم حافظ مأمورى تفتيش الركاب وأحمد الغرابلي مفتس مكافحة التهرب الجمركي لجرد وتحرير المضبوطات التى بلغ عددهم ٢٠ سبيكة من معدن الذهب ورزن كل واحده ١٠٠ جرام بإجمالي ٢ كيلو جرام .

قرر الأستاذ محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٩ و١٠ لسنة ٢٠٢٣ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .