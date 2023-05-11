في ذكراه.. قصة زواج فطين عبد الوهاب من ليلى مراد

تحل اليوم الخميس 11 مايو، ذكرى وفاة المخرج فطين عبد الوهاب، الذي ولد في 22 نوفمبر عام 1913، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1972.

ولد المخرج فطين عبد الوهاب بمدينة دمياط في 22 نوفمبر عام 1913 وعمل في بداية حياته موظفا في إدارة الجوازات ثم ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة، ثم بدأ العمل الفني كملاحظ سيناريو ثم سرعان ما أصبح مخرجا مساعدا مع عدد من المخرجين البارزين مثل أحمد سالم ومحمود ذو الفقار.

فطين عبد الوهاب وزواجه من ليلى مراد

تزوجت ليلى مراد من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجبت منه الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب.

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

توفى صباح الأحد 20 مارس 2022، الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذى أصيب به مرتين.

وأصيب الفنان زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة في مايو 2019 وتعافى منه ولكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه.

وبعدها، فاجأ الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أصدقاءه ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخبر إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة.

وكتب في منشوره عبر فيسبوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء».