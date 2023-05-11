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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: سأنهي حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا كنت رئيسا لأمريكا

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ" في تقديره بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة مع كايتلان كولينز مذيعة شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "إذا قلت إنه (بوتين) مجرم حرب، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف هذا الشيء، إذا كان مجرم حرب، فسوف يمسكه الناس ويعدمونه، وسيقاتل بقوة أكبر بكثير مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى، هذا شيء ستتم مناقشته في وقت لاحق".

وذكر ترامب أنه يعتقد أن "بوتين أخطأ"، وعندما سئل عن مزيد من التوضيح، قال: "لم يكن ليقوم بذلك لو كنت رئيسا"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، وذكر: "إذا كنت رئيسا، فسوف أكون قد حسمت تلك الحرب في يوم واحد، 24 ساعة".

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ولدى سؤال ترامب عما إذا كان يدعم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وكيف سيتعامل مع التهديد الذي يشكله الرئيس الروسي، قال إن "الحرب ما كانت لتحدث لو كان رئيسا"، وأضاف أنه سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين، وتابع: "لديهما نقاط ضعف وكلاهما يتمتع بنقاط قوة وفي غضون 24 ساعة ستتم تسوية الحرب، ستنتهي تماما."

ولم يجيب ترامب على سؤال عما إذا كان يريد روسيا أو أوكرانيا أن تفوز بالحرب، عندما سألته كولينز، قال: "لا أفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة، أعتقد من ناحية تسوية الأمر لذا نتوقف عن قتل كل هؤلاء الناس".

عندما سألته كولينز للمرة الثانية عما إذا كان يريد فوز أوكرانيا أم لا؟، لم يرد ترامب بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك قال إنه "يريد أن يوقف الجميع عن الموت".

وأضاف: "الروس والأوكرانيون، أريدهم أن يتوقفوا عن الموت، وسأفعل ذلك في غضون 24 ساعة"، وبعدما كررت كولينز سؤالها للمرة الثالثة، أجاب ترامب: "سأقول هذا: أريد أن تخصص أوروبا المزيد من الأموال"، ودعا أوروبا إلى "المساواة"، وقال "لديهم الكثير من المال".

 

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