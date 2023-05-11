في ظهور مفاجئ.. ترامب لـCNN: سأقبل نتائج الانتخابات المقبلة إذا كانت نزيهة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سوف يقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة كانت نزيهة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق لدى سؤاله من قبل مذيعة شبكة "سي.إن.إن" عما إذا كان يشعر أنه مدين لنائبه السابق مايك بنس باعتذار عن أحداث اقتحام الكابيتول، بعدما قال بنس إن ترامب عرّض حياته للخطر وقتها، وأجاب ترامب: "لا، لأنه ارتكب خطأ كان عليه أن يعيد الأصوات إلى المجالس التشريعية بالولاية، وأعتقد أننا سنحصل على نتيجة مختلفة"، ولكن المذيعة ردت عليه قائلة إن مايك بنس ليس لديه السلطة لرفض نتائج الانتخابات.

ويأتي اللقاء الجماهيري في الوقت الذي يواجه فيه ترامب لائحة اتهام في نيويورك، وتحقيقات في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، والتعامل مع الوثائق السرية في مقر إقامته في مار إيه لاغو والتهم المحتملة من التحقيق في الجهود المبذولة لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت بولاية جورجيا في 2020، فيما قال ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيواصل حملته بغض النظر عن أي تهم جنائية يواجهها.

في ظل رئاسته، ضاعف الملياردير الجمهوري هجماته على وسائل الإعلام التي وصف بعضا منها بأنها "عدوة الشعب".

في 2017 نشر ترامب على حسابه في تويتر شريط فيديو يظهر فيه وهو يطرح أرضا مصارعا استُبدِل وجهه بشعار "سي إن. إن". وفي 2018 توجه الرئيس الجمهوري السابق إلى أحد صحفيي القناة بالقول "أنت قليل التهذيب وشخص فظيع!" قبل أن يسحب اعتماده مؤقتا في البيت الأبيض.

وفي أكتوبر الماضي تقدم ترامب بشكوى ضد القناة، متهما إياها بالتشهير به لثنيه عن الترشح لانتخابات 2024، ومطالبا بتعويض قدره 475 مليون دولار. لكن في عالم إعلامي يشهد تنافسا شديدا، تحتاج القنوات إلى جمهور، وتصرفات ترامب الغريبة تجذب المشاهدين سواء كانت صادمة أو مسلية.