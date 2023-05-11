احترس.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد تناول المانجو توجه للطبيب فورا

مع اقتراب موسم المانجو، يستخدم البعض المواد الكيميائية السامة لإنضاجها مبكرا، وهذه المواد لها العديد من الآثار الجانبية.

تحتوي المانجو على الألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وعناصر مغذية أخرى، ما يجعلها تعطي الكثير من الفوائد للجسم، لكن تناول المانجو المحقونة بالمواد الكيميائية يمكن أن يكون سامًا.

فى هذا الإطار، كشف موقع “هيلثي” عن الآثار الجانبية نتيجة تناول المانجو المحقونة بهذه المادة الكيميائية.

أدرجت هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند الآثار الجانبية التالية لكربيد الكالسيوم، وهي مادة كيميائية خطيرة لإنضاج المانجو.

دوخة.

العطش الشديد.

التهيج.

ضعف.

صعوبة في البلع.

القيء.

تقرحات الجلد… إلخ

تجنب شراء المانجو مع البقع السوداء، لأنه يمكن حقنها بغاز الأسيتيلين المشتق من مادة كربيد الكالسيوم الكيميائية، ويجب غسل أي فاكهة جيدًا تحت الماء الجاري قبل تناولها.