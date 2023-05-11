ظهور تيشيرت ميسي في متجر الهلال.. هل انتقل إلى الدوري السعودي؟

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقميص نادي الهلال السعودي وعليه اسم ميسي ورقمه، مع تعليق "بعض متاجر نادي الهلال في المملكة العربية السعودية بدأت بطباعة قميص ليو ميسي على الرقم 10.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة فرانس برس، انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي، نقلًا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

هل انتقل ميسي إلى الهلال؟

بالبحث عن الصورة المتداولة، تبين أنها قديمة، حيث لم يعلن نادي الهلال السعودي اتمام صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى صفوفه حتى الآن، كما لم يطبع متجر النادي تيشرتات اللاعب.

يعود تاريخ هذه الصورة إلى نهاية شهر ديسمبر 2022 بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، إذ انتشرت كرد فعل من أحد جماهير الهلال السعودي لحث إدارة ناديه على التعاقد مع ميسي، بحسب مواقع رياضية.

وانتشرت الصورة مجددًا، أول أمس الثلاثاء 9 مايو 2023، بعد أن أعلنت وكالة فرانس برس، انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي، نقلًا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

فيما نفى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، وجود أي اتفاق محتمل بين ابنه وأي ناد، وقال في ستوري نشره عبر إنستجرام " لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن يتم اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان".

كم سيتقاضى ميسي مع الهلال؟

وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عقد ليونيل ميسي مع الهلال السعودي، يشير إلى أن قائد منتخب الأرجنتين، سيتقاضى مبلغ مالي قيمته 522 مليون جنيه إسترليني خلال مدة عقده، أي ما يعادل 658 مليون دولار، ليصبح الأعلى في التاريخ.

الاتفاق الذي تم بين ليونيل ميسي والهلال السعودي، يقضي باستمراره لمدة عامين، مع خيار التجديد لموسم ثالث، ليصبح عمر حامل لقب كأس العالم بعد انتهاء عقده 38 عامًا.

شرط ميسي للانتقال إلى الهلال؟

بدوره حدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطًا واحدًا للموافقة على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

يتمثل هذا الشرط في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، في آخر مسيرته في كرة القدم، بعد الحصول على كأس العالم قطر 2022، لتكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة في أوروبا.

وأكدت الصحيفة، أن ليونيل ميسي، سوف يرحل عن قارة أوروبا بأكملها، بمجرد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في ظل تلقيه عروضًا من أمريكا والمملكة العربية السعودية.