والد ميسي يكشف حقيقة انتقال ليونيل إلى الدوري السعودي

نفى خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتقال نجله للعب في الدوري السعودي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكدت انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقا لمصدر سعودي قريب من المفاوضات، أن صفقة ميسي أصبحت محسومة وسيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب عقد ضخم.

ونشر خورخي ميسي بيانًا، قال خلاله:"لم نتفق مع أي ناد لا شفويًا ولا كتابيًا.. قرارنا سنتخذه بعد نهاية عقد ميسي مع باريس سان جيرمان".

وأضاف:"هناك الكثير من الإشاعات والأخبار، والحقيقة أنه لا يوجد أي شيء متفق عليه.. بالنسبة لي، إنها قلة احترام الحديث عن مستقبل ليونيل دون أي إثباتات ولزيادة الأرقام والقراءات فقط".

وأردف:"يبدو لي عدم احترام من وسائل الإعلام تحويل الشائعات الخبيثة إلى أخبار يوجهها البعض لصالحهم ولمصالحهم... إنهم لا يريدون الحقيقة لكي لا تفسد اخبارهم".

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.