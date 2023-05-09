الصفقة تمت.. وكالة الأنباء الفرنسية: ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقا لمصدر سعودي قريب من المفاوضات، أن صفقة ميسي أصبحت محسومة وسيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب عقد ضخم.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية اسم النادي السعودي الذي سيلعب له ميسي، ولكن كافة التقارير السعودية والعالمية تؤكد أنه سيكون نادي الهلال.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

باريس يعاقب ميسي:

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عاقب ميسي “مؤخرا” بالإيقاف لمدة اسبوعين بسبب سفرة إلى المملكة العربية السعودية دون موافقة النادي.