مطار القاهرة.. راكب يهرب سبيكة ذهبية بماكينة حلاقة وآخر بشرائط مخدرة في الأحذية|صور

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، راكبين مصريين بحوزتهما كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب ثالث أخفى سبيكة ذهبية داخل ماكينة حلاقة.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أكرا، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 127 قرصا من عقار الترامادول المخدر داخل لفافات من القطن والشاش مخبأة وسط الملابس بحقائب الراكب.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله، مأمور اللجنة الجمركية، وعماد سيد حسين، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، بإشراف توني فكري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، حيث تم ضبط راكب مصري أخفى سبيكة ذهبية بوزن 150 جراما داخل ماكينة حلاقة.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد السيد الباز، مأمور اللجنة الجمركية، وعلي الطاهر وسامح سيد، من إدارة الفحص بالأشعة، وسلامة مهدي، مأمور التفتيش اليدوي، تحت إشراف هاني صليب، مدير الحركة المشرف على الصالة الموسمية.

أما الحالة الثالثة، فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دوسلدورف، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 31 شريطا من عقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 264 قرصا خبأها الراكب داخل علب سجائر ووضعها في الأحذية.

تم الضبط بواسطة كل من هيثم رجب، مأمور اللجنة الجمركية، وأحمد سيد عبد العزيز ومحمود شحاتة، من إدارة الفحص بالأشعة، ومحمد فتح الله أبو العيون، مأمور التفتيش اليدوي، بإشراف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

وأمر أحمد علي السيد، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 112 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر جهاد الوكيل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 113 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، بينما أمر الدكتور صابر عبد الحميد، مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 114 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين الأول والثالث للنيابة المختصة.