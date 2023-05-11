الخطاب الإعلامي لمرصد الأزهر محور رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الباحثة سلمى محمد صقر، التي أعدت رسالة ماجستير بكلية البنات جامعة عين شمس بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإسلام والمسلمين، مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نموذجًا"، حيث أهدت الباحثة نسخة من رسالتها إلى المرصد.

ورحبت الدكتورة رهام سلامة بالباحثة وأهدتها مجموعة من إصدارات مرصد الأزهر المطبوعة، مؤكدة أن المرصد أصبح موضوعًا للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

وقالت إن المرصد يفتح أبوابه لجميع الباحثين والباحثات لمدهم بجميع المخرجات والمراجع الصادرة عنه للاستفادة منها في بحوثهم.

وذكرت الباحثة سلمى صقر أن اختيارها لمرصد الأزهر عنوانًا لرسالتها يرجع إلى تقديرها لجهود الأزهر الشريف في مجال مكافحة التطرف، والتي تكللت بتأسيس المرصد كأول هيئة رسمية تشتبك مباشرة مع الخطاب الإعلامي والإفتائي للتنظيمات المتطرفة، وتصيغ رواية مضادة تفند هذا الخطاب، فضلًا عن تنوع مخرجات المرصد المقروءة والمرئية وشمولها لكثير من القضايا الاجتماعية، وهو الأمر الذي يُثري أي بحث علمي في مجال الإعلام.