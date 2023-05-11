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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

أكاديمية البحث العلمي: التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة بفروع جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر ورئيس أكاديمية البحث العلمي

أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعليم والبحث العلمي، كما أشاد بجهود جامعة الأزهر برئاس الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة. 

 

وثمن خلال زيارته لجامعة الأزهر واجتماعه مع 50 عضوَ هيئة تدريس من ممثلي مكتب الابتكار وريادة الأعمال (التيكو) لبحث آفاق التعاون، يرافقه الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية، وحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط؛ جهود جامعة الأزهر في مجال العلوم التطبيقية، مؤكدًا أن دور جامعة الأزهر مشرف ومتميز.

وأعرب صقر عن شكره وتقديره لجامعة الأزهر؛ لمكانتها العلمية ودورها المتميز عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من ألف عام، واستعرض سيادته أوجه التعاون المثمرة مع الجامعة وما تقدمه الأكاديمية من برامج متعددة ومبادرات وتمويل للمشروعات البحثية والتطبيقية التي تحقق  رؤية مصر 2030م في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، برئيس الأكاديمية في رحاب جامعة الأزهر مشيدًا بالتعاون الوثيق والمتميز بين جامعة الأزهر والأكاديمية في كثير من المجالات التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال دعم مشروعات التخرج للطلاب والدورات التدريبية التي ينظمها مكتب التيكو في مجال ريادة الأعمال والابتكار والملكية الفكرية وإنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة ومجال نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم.

وتحدث الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على مكتب التيكو، عن أهمية التعاون القائم منذ سنوات مع الأكاديمية وما أثمره من نتائج إيجابية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والحاضنات التكنولوجية، وأيضا في مجال النشر العلمي وإصدار المجلات العلمية المتخصصة والتعاون مع بنك المعرفة وخدمات فحص نسبة الاقتباس وغيرها من المجالات التي تساعد في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

وقام الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومنسق الزيارة، بتقديم عرض مصور عن أهم المبادرات والمشروعات وأوجه التعاون بين جامعة الأزهر والأكاديمية، ونتج عنها افتتاح نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وإنشاء سلسلة الحاضنات التكنولوجية رواق وفروعها بالقاهرة وأسيوط وقنا، وتشكيل وادي العلوم والتكنولوجيا، وافتتاح بيت التصميم، والتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو في إصدار سياسة الملكية الفكرية الخاصة بجامعة الأزهر، وأيضا إنشاء وحدة براءات الاختراع، ووحدة نقل وتسويق التكنولوجيا، ووحدة المشروعات والتعاون الدولي بمكتب التيكو.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة بفروع جامعة الأزهر في المحافظات المختلفة، وعلى رأسها: إنشاء حاضنة رواق المتخصصة في مجال العلوم الطبية كأول حاضنة في هذا المجال على مستوى إفريقيا، وأيضا افتتاح حاضنة بفرع الجامعة بالإسكندرية.

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أكاديمية البحث العلمي جامعة الأزهر الابتكار ريادة الاعمال

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