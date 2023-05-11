استغلال مواهبك.. أفضل علاج للتغلب على قلة الثقة بالنفس والقلق|فيديو

قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح للتغلب على المخاوف والقلق طوال الوقت، واكتساب الثقة في النفس، قائلا "الثقة فى النفس معناها أني أصدق الأدوات التي أعطاها الله لنا".

وأضاف “إلياس”، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، "أكبر مثال على هذا أني لو صوتي حلو، وممكن أغني، فبيحاول الشخص أنه ينمي تلك الموهبة، ويريد من الناس أن يروها.. أى أنه صدق الأداة التي أعطاها الله له".

وتابع خبير التنمية البشرية "أنتي معاكي أداة متاخديش رأى حد فيها ليس متخصص.. أو على الشخص أن لا يسأل شخص أخر مشكوك فى ثقافته.. حيث أن هذا من يهدم الإحساس بأهمية الأداة".