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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الخميس.. اشتري موبايل Infinix Smart الأسطوري بسعر 2146 جنيه

عرض الخميس..اشتري
عرض الخميس..اشتري موبايل Infinix Smart الأسطوري بسعر 2146 جن

 تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على  هاتف إنفينيكس Infinix Smart 6 HD ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يتوفر هاتف Infinix Smart 6 HD بخصم لن يتكرر على موقع Flipkart الهندي بسعر 5699 بعد التخفيض أي ما يعادل 2100 جنيه مصري.

 

اشتري موبايل Infinix Smart الأسطوري بسعر 2146 جنيه فقط


مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD

 

يعمل هاتف Infinix Smart 6 HD بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، نوع Helio A22 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجا بايت  قابلة للزيادة بسعة 2 جيجا بايت أخرى، كما يوجد ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD . 

يأتي هاتف إنفينيكس  Infinix Smart 6 HD بشاشة قياس 6.6 بوصة ، بجودة عرض HD+ ، ومعدل سطوع يبلغ 500 شمعة مع وجود نوتش في منتصف الشاشة ليضم الكاميرا الأمامية.

ويحتوي هاتف Infinix Smart 6 HD على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات، كما يدعم هاتف Infinix Smart 6 HD بعض مميزات الاتصال الأخرى، مثل وجود شريحتي اتصال ودعم 4 G VoLTE و WiFi و Bluetooth ومنفذ USB صغير.

ويقدم هاتف Infinix Smart 6 HD بوحدة كاميرا خلفية مربعة، تأتي الكاميرا الرئيسية منها بدقة 8 ميجابكسل، مع وجود فلاش LED ، بجانب وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Infinix Smart Infinix Smart 6 HD مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD إنفينيكس

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