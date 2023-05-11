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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محيي الدين: مصر نجحت في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار الناتجة من المناخ

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أعرب الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن سعادته لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس، مشددًا على أنّها أسهمت إسهاما كبيرا في نواحي الحياة كافة بمصر، حيث قدمت أفضل الخبرات في كل مجالات التخصص منذ نشأتها في عام 1950.

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وأضاف «محيي الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ الجامعة استعرضت بعض إسهاماته خلال حفل التكريم، والتي كان آخرها المشاركة في قمة المناخ cop 27 رغم كل العقبات الدولية والتوتر السياسي بين أطراف العالم المختلفة وعدم الاتفاق على أولويات العمل المناخي بين الأطراف المختلفة.

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، أنه رغم كل هذه التحديات نجحت مصر في الاستضافة من باب المشاركة رفيعة المستوى والتركيز على المضمون والملفات المهمة ذات الصلة بالعمل المناخي، حيث نجحت مصر بعد سنوات طويلة من المفاوضات في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار من أجل تقديم التمويل اللازم للدول المتضررة من تغير المناخ.

 

محمود محيي الدين المناخ رائد المناخ الأمم المتحدة cop 27

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