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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود محيي الدين: يجب أن يكون لدينا استثمار لمواجهة أي صدمات اقتصادية

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، أن تدشين مبادرة المشروعات الخضراء يعكس اهتمام مصر بالاقتصاد الأخضر.

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محيي الدين: مصر نجحت في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار الناتجة من المناخ

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محمود محيي الدين: الاستثمار في البشر والتكنولوجيا أساس التنمية الحضرية

وأضاف خلال مداخلة على إكسترا نيوز، أن هناك مستجدات تحدث في العالم، فهناك أشياء كانت مهمة في الماضي و الآن أصبحت ليست مهمة.

ولفت إلى أن الاستثمار في البشر من خلال التعليم، وإدخال المناخ و المجالات الجديدة في التعلم، من الأشياء المهمة، و التى تقوم بها مصر في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التكنولوجية، من الأشياء المهمة، وأنه في حالة الاستثمار في تسريع استخدام الأنترنت، وأنه يجب أن يكون هناك استثمار لمواجهة أي صدمات اقتصادية.

 

محمود محيي الدين المشروعات الخضراء الاقتصاد الاخضر الاقتصاد البنية التكنولوجية

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