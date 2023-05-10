محمود محيي الدين: الاستثمار في البشر والتكنولوجيا أساس التنمية الحضرية

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الحادية عشرة تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، والذي ينعقد اليوم، الأربعاء، وغدا، الخميس، 10 و11 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومنحت الجامعة، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، ومجلس الجامعة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة، الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين.

وعبر الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن سعادته بمنح الجامعة الدكتوراه الفخرية، وأكد أن جامعة عين شمس، تبنى على قواعد أعمدة صروح العلم والمعرفة، موضحا أن جامعة عين شمس تتميز بأساتذتها وأطبائها المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية وغيرها من المجالات المجتمعية.

وقال إن نجاح التنمية الحضرية والتحول نحو المدن الذكية الخضراء يتطلب في الأساس الاستثمار في البشر والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة لتوطين التنمية والإدارة الجيدة لثروة البيانات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تفخر بمنح الدكتور محمود محيي الدين الدكتوراه الفخرية بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الدكتور محمود محي الدين له العديد من الإنجازات، حيث ساهم في دفع جهود المؤسسات المالية والدول لتحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر، بالإضافة لجهوده في تمويل التنمية والتعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية، مشيراً إلى مهام متنوعة أنجزها الدكتور محمود محيي الدين خلال مناصبه المختلفة التي تولاها على مدار سنوات عمله.

وأضاف أن المؤتمر يمتد ليومين ويناقش جميع الرؤى والحلول والتحديات غير المسبوقة، موضحا أن التحديات تشمل التغير المناخي والأوبئة، إلى جانب تحدي عدد من الموضوعات مجابهة الفقر، مشيرا إلى أن رؤية الجامعة نحو المؤتمر هي اقتصاد المعرفة وإيجاد الحلول الممكنة للارتقاء.

فيما قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي والدراسات العليا، إن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها اقتصاد المعرفة، و هو أن يتم تحويل التعليم والمعرفة إلى إنتاج.

يذكر أن الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة، وهو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop-27.

وتقلد “محيي الدين” أرفع المناصب الدولية والمحلية، من بينها دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع، وتولى مسئولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من 2004 وحتى 2010.

قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

جامعة عين شمس

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