بيان عاجل من الخارجية الفرنسية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن باريس تعمل على خفض التصعيد في قطاع غزة وتدعم كل جهد لإطلاق مفاوضات.

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم، أن فرنسا تؤيد استعادة الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين لحل الدولتين.

وعلى جانب آخر، قال بيان للبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي " دعم الإدارة الأمريكية الحازم لأمن إسرائيل".

وأوضح البيان أن سوليفان أشار في الاتصال إلى استمرار الجهود في المنطقة للتوصل لوقف إطلاق النار.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجوم على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع وغلاف غزة،.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية أغارت على أربعة مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين أسلحة".