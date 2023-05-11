عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يشارك في البرنامج التدريبي للتعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي بالغربية

صدى البلد

شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأربعاء 10 مايو، في البرنامج التدريبي للتعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي والذي تنظمه محافظة الغربية على مدار يومين، وذلك تحت رعاية وتشريف المحافظ  الدكتور طارق رحمي، وتنسيق دكتور عبدالوهاب جبر الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، وذلك إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية للتوعية بمخاطر المعلومات المضللة والشائعات على أمن واستقرار المجتمع.

وفي اليوم الأول للبرنامج ناقش الدكتور أسامة رسلان المشرف بمرصد الأزهر، مخاطر الشائعات وأثرها الهدام للحالة النفسية والمزاجية للمواطن وامتداد هذا الأثر إلى المجتمع ككل، مستعرضًا أدوات مواجهة الشائعات وكشف المعلومات المضللة التي يتم الترويج لها في ثوب الحقيقة بعد اقتطاع أجزاء من النصوص الدينية أو التصريحات الرسمية وإعادة صياغتها بما يخدم الهدف الخفي من الشائعة، وكيفية التلاعب بالصور والمقاطع المصورة بما يخدم استمرارية وانتشار الشائعة.

أما محمد عبودة الباحث بمرصد الأزهر، فقد تطرّق في مداخلته إلى الفتوى والمخولين بتلك الصناعة في ظل العصر الرقمي الذي بات الوصول إلى المعلومة الدينية أيسر وأسرع إلا أنه خلف الكثير من الآثار السلبية نتيجة اقتحام غير المختصين هذه الصناعة ما انعكس على المجتمع وأفراده، ومن هنا بين "عبودة" أهمية الرجوع إلى المؤسسات الرسمية عند ورود أية سؤال خاص بمسألة دينية لضمان الحصول على الإجابة الصحيحة.

يشار إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرق يعمل منذ تأسيسه عام 2015م على تعزيز مشاركاته المجتمعية وتنظيم الفعاليات الشبابية والزيارات الميدانية للجامعات والمدارس لمد جسور الحوار مع شبابنا وطلابنا والتعرف على الأمور التي تشغل فكرهم ويبحثون عن إجابات لها، مثل مبادرة "اسمع واتكلم" التي انطلقت في عام 2018، وحملة طرق الأبواب، فضلًا عن الإصدارات المقروءة والإنتاج المرئي.

مرصد الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ترشيحاتنا

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

رقم قياسي.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي مصر ويتخطي حسام حسن

للربط بين المحافظات ومدن شرق القاهرة.. النقل توفر أتوبيسات لخدمة ركاب القطار الكهربائي (صور)

بالأسماء والعناوين.. 25 شهيدا قتلوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

تصعيد خطير.. مقتل جندي أذربيجاني في تجدّد المواجهات مع أرمينيا

إنقاذ حياة فتاة ابتلعت مجموعة من المسامير في دمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ