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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة الهجرة تشهد الاحتفال بمناسبة "يوم أوروبا 2023"

صدى البلد

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، في احتفالية الاتحاد الأوروبي بمناسبة "يوم أوروبا"، والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وفي كلمتها، التي ألقتها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، نقلت وزيرة الهجرة تحيات رئيس الحكومة، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الأوروبية في العديد من قضايا التنمية المستدامة، والتي تعدُ نموذجا للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل الشراكات التي يتم العمل في إطارها، والسعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون لا سيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تهاني الحكومة المصرية، بهذه المناسبة "يوم أوروبا"، والتي توافق التاسع من مايو من كل عام، وهو يوم يذكرنا بالسلام والوحدة، حيث أعلنه وزير الخارجية الفرنسي السابق روبير شومان وتحتفل به جميع الدول الأعضاء الـ٢٧ في الاتحاد الأوروبي، وهو ما نحتاجه الآن بشكل مُلح، عالم مليء بالسلام، مضيفة أن مصر يجمعها ودول الاتحاد الأوروبي ملفات مشتركة ومتميزة، سواء في قضايا الهجرة أو التبادل التجاري، وكذلك التنمية والاستثمار والثقافة، وفي العديد من المجالات.

وأوضحت الوزيرة أنها عاشت في أوروبا لمدة 12 عاما، ضمن البعثات الدبلوماسية المصرية، وكانت تحتفي بهذا اليوم مع أصدقائنا في أوروبا، والذي نتقاسم معهم الرؤى والطموحات وأحلامنا لعالم يعمه الأمن والسلام والمحبة، موجهة الشكر إلى الحضور، على مشاركتهم في هذه الاحتفالية، معربة عن سعادتها للمشاركة في الاحتفالية، داعية الله أن تكون جميع أيامنا سلاما ومحبة وأمنا في كل مكان في العالم.

ومن جانبه، أعرب السفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن ترحيبه بالحضور من وزراء ودبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة المصرية على ما تبذله من جهود متميزة في العديد من الملفات، وعلى رأسها مجلس الشراكة فى الاتحاد الأوروبى، وأولويات الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027، والتى تركز على بناء اقتصاد مستدام، والتحول الأخضر والرقمي.

وأكد "بيرجر"، أن مصر شريك استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قضايا المناخ والعمل على القضايا المشتركة، وإبرام العديد من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة والغاز وتأمين احتياجات أوروبا.

ولفت كريستيان بيرجر، إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عالمي بدون أفكار إبداعية، مؤكدا أن هذه الفعاليات تأتي احتفالا  بالوحدة والتنوع والإنجازات، كما رحب بوفد الأشقاء من الخرطوم، مشددا على أهمية التعاون من أجل السلام. 

وأشار إلى تبني المفوضية الأوروبية مقترحًا بجعل عام 2023 "عام المهارات الأوروبية"، وذلك لتقليل نقص العمالة في جميع أنحاء الاتحاد، وإتاحة الفرصة لذوي المهارات ودعم الإبداع والعمل على تمكين الشباب والمرأة، معربا عن تمنياته بيوم سعيد للعالم كله.

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