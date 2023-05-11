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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسماء والعناوين.. 25 شهيدا قتلوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم، عن استشهاد 25 فلسطيني أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في فجر يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا للصحة الفلسطينية، فإنه تم استشهاد 6 أطفال و3 سيدات، و2 من كبار السن، عدا عن إصابة 76 جريحاً بينهم 24 طفلاً و13 امرأة و3 من كبار السن، وجاء توزيعهم الجغرافي على مدن قطاع غزة: 13 شهيدًا من محافظة غزة، و6 من محافظة خانيونس، و5 من محافظة رفح، وشهيد واحد من محافظة شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة سند الإخبارية.

وجاءت اسماء الشهداء الفلسطينيين كالتالي:

  1. جهاد شاكر الغنّام (62 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزله في رفح جنوب قطاع غزة.
  2. وفاء شديد الغنّام (50 عامًا): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنزلها في رفح جنوب قطاع غزة.
  3. طار عز الدين (49 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.
  4. علي طارق إبراهيم عز الدين (9 أعوام): استشهد إثر قصف الاحتلال منزل عائلته في مدينة غزة.
  5. ميار طارق إبراهيم عز الدين (11 عامًا): استشهدت إثر قصف الاحتلال منزل عائلتها في مدينة غزة.
  6. خليل صلاح البهتيني ( 45 عاما): استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.
  7. ليلي مجدي مصطفي البهتيني ( 44 عاما): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنزلها في مدينة غزة.
  8. هاجر خليل صلاح البهتيني ( 5 أعوام): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في مدينة غزة.
  9. الطبيب جمال صابر محمد خصوان ( 53 عاما): استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.
  10. الدكتورة مرفت صالح محمد خصوان (45 عامًا): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنزلها في مدينة غزة.
  11. يوسف جمال صابر خصوان ( 20 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلته في مدينة غزة.
  12. دانية علاء عطا عدس (19 عامًا): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في مدينة غزة.
  13. إيمان علاء عطا عدس ( 17 عاما): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في مدينة غزة.
  14. وائل محمد صبري الأغا (24 عامًا) استشهد إثر قصف الاحتلال لمركبة كان بداخلها في القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
  15. سائد جواد فروانة (23 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمركبة كان بداخلها في القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
  16. محمد يوسف صالح أبو طعيمة (25 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمركبة في منطقة الفخاري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
  17. علاء ماهر أبو طعيمة (24 عامًا):  استشهد إثر قصف الاحتلال لمركبة في منطقة الفخاري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
  18. أيمن كرم صيدم (26 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال مجموعة مواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة.
  19. علم سمير عبد العزيز (27 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة.
  20. ليان بلال مدوخ (10 سنوات): استشهدت إثر قصف الاحتلال لمنطقة الدرج شرق غزة.
  21. الفتى يزن جودة عليان (17 عامًا): استشهد إثر قصف الاحتلال لمنطقة الدرج شرق غزة.
  22. الطفل رامي شادي حمدان (12 عامًا): استُشهد إثر قصف الاحتلال لأرض في بيت حانون شمال قطاع غزة.
  23. علي حسن غالي: استُشهد إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية بمدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
  24. محمود وليد عبد الجواد (منصور): استُشهد إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية بمدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
  25. محمود حسن محمد غالي: استُشهد إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية بمدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبهذا يكون عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الفلسطيني في قطاع غزة إلى 28 شهيدًا منذ مطلع العام الجاري 2023.

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