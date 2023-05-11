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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات تنضم للمنظمة الدولية WPO

صدى البلد

نجحت غرفة  صناعة الطباعة والتغليف في الانضمام لمنظمة التغليف الدولية WPO كممثل للقطاع الصناعي لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود الغرفة للتواجد بالمنظمات الصناعية العالمية التي لها علاقة بقطاع صناعة التغليف.

وفي هذا الإطار أشاد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف بخطوة انضمام الغرفة للمنظمة الدولية التغليف والتي تضم عدد كبير من الخبراء والمهتمين بشأن مستقبل صناعة التغليف في العالم، حيث يتيح هذا الانضمام فرصة التعرف على كافة تقنيات التغليف الحديثة في العالم.

وأكد المهندس ندم الياس أنه تم عرض ملف غرفة الطباعة والتغليف على لجنة التقيبم داخل ال WPO وذلك للاطلاع على التفاصيل الفنية المقدمة من الغرفة للحصول على الموافقة، وبالفعل حصلت الغرفة على موافقة الانضمام عقب إشادة واسعة بالملف المقدم.

وأوضح المهندس نديم إلياس أن إعداد ملف الإشتراك فى المنظمة الدولية للتغليف WPO  تطلب التجهيز له مدة تقترب من 6 أشهر من خلال الغرفة، وذلك بهدف تقديم ملف متميز يليق بجمهورية مصر العربية لأن هذه المنظمة تضم الغرف واله‍يئات المماثلة من الدول المختلفة .

وأضاف في بيان صادر عن غرفة صناعة الطباعة والتغليف اليوم ، أن الانضمام للمنظمة الدولية التغليف WPO من شأنه الإسهام في توفير كافة المعلومات عن الفعاليات الدولية المرتبطة بقطاع التغليف خاصة المعارض الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والتدريب وغيرها من الأمور التي تهم قطاع صناعة  التغليف.

وأشار رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف إلي أن الغرفة تعمل على عدة مشروعات هامة أخرى منها دراسة عمل إجراء المسابقة الدولية Star Pack فى جمهورية مصر العربية.

يشار الي أن منظمة التغليف العالمية (WPO) ومقرها النمسا، هي اتحاد دولي غير هادف للربح وغير حكومي يتألف من عدد من معاهد التغليف والجمعيات والاتحادات والأطراف المعنية الأخرى  مهمتها الأساسية هي تقديم "نوعية حياة أفضل من خلال تغليف أفضل لعدد أكبر من الناس".

وتلتزم WPO بتثقيف الأفراد حول القيمة التي يضيفها التغليف إلى المجتمع، ليس فقط للأغذية ولكن للمشروبات والأدوية وكل منتج يستخدمه المستهلكون والمصنّعون على حد سواء.

تتمثل الأنشطة الأساسية للمنظمة في تعزيز التعليم من خلال الاجتماعات والأنشطة، لرعاية برنامج جوائز تصميم التغليف الدولي؛ وتسهيل الاتصال والتبادل بين مختلف المعاهد الوطنية للتعبئة والتغليف.
 

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