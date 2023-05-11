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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 30 فتاة ضمن فعاليات ملتقى الحرف اليدوية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ، بالدور الفعال لنوادي الفتاة المرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلي مشاركة أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة في الملتقي الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة لتعليم الصناعات اليدوية والذي اقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الفترة من 7 الي 9 مايو 2022 بالمدينة الشبابية بالإسكندرية. 

ويأتي ذلك بهدف تنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات وتأهيلهن لسوق العمل بمجال الحرف اليدوي وتوفير فرص عمل حقيقية ومنحهن فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الملتقي الحرفي شهدت قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب ٣٠ فتاة من محافظات ( الإسكندرية - مرسي مطروح – البحيرة ) علي اتقان بعض الحرف اليدوية ( الريزن – الاركت - استرينج ارت ) بهدف تأهيلهن لسوق العمل كدعم للاسر المصرية نحو الانتاج واقامة المشروعات الصغيرة وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

إسكندرية الاهتمام بالشباب الأنشطة الرياضية والثقافية الانشطة الرياضية الاسكندرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الصناعات اليدوية

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