لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية بقيادة أوسوريو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات فنية وخططية على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري .

و ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة .

وقام أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام بمنح اللاعبين تعليمات فنية بشكل متواصل خلال أداء الفقرة الخططية و تم إيقافها أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تحت قيادة الجهاز الفني ، تم خلالها تطبيق كافة الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.